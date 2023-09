Notfälle Zehn Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall in Braunschweig Von dpa | 04.09.2023, 10:34 Uhr | Update vor 14 Min. Warndreieck Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Braunschweig sind zehn Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Der Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der B1, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 28-Jähriger geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß mit einem Transporter zusammen, den ein 45-Jähriger fuhr. Beide Fahrzeuge wurden herumgeschleudert und es kam zu Zusammenstößen mit weiteren Autos. Zehn Rettungsfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die B1 war zwischen 15.00 und 22.00 Uhr gesperrt. Ein Sachverständiger ist beauftragt, ein Unfallgutachten zu erstellen.