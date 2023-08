Region Hannover Zehn tote Schafe in Burgwedel bei Hannover Von dpa | 09.08.2023, 13:46 Uhr | Update vor 6 Min. Schafe Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Auf einer Weidefläche in der Nähe von Wettmar in der Region Hannover hat sich am Dienstag ein trauriger Anblick geboten. Wie die Polizei Hannover am Mittwoch mitteilte, lagen dort zehn Schafe verteilt auf der Wiese, neun von ihnen tot. Ein weiteres Schaf war den Angaben zufolge so schwer verletzt, dass es von einem Tierarzt eingeschläfert werden musste. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, könnte es sich den Bissverletzungen nach zu urteilen um einen Wolfsangriff handeln. Ob tatsächlich ein Wolf die Schafe gerissen habe, müssten nun aber die Fachleute feststellen. Die Schafhalterin habe den zuständigen Wolfsberater hinzugezogen.