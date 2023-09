Schifffahrt ZDS: Brauchen zehnmal so viel Bundesförderung für Seehäfen Von dpa | 08.09.2023, 12:16 Uhr | Update vor 22 Min. Containerstapel Foto: Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Bundesregierung muss aus Sicht des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) deutlich mehr Geld in die Seehäfen investieren. „Wir erhoffen uns eine klare verbindliche Aussage der Bundesregierung“, sagte ZDS-Hauptgeschäftsführer Daniel Hosseus am Freitag. „Es muss Geld in den Topf.“ Momentan unterstütze der Bund die Länder mit 38 Millionen Euro jährlich, nötig sei mindestens das Zehnfache - also rund 380 bis 400 Millionen Euro.