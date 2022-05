ARCHIV - Ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Wetter Zahlreiche Unwettereinsätze: Gefahrenlage noch nicht vorbei Von dpa | 20.05.2022, 11:24 Uhr

Gewitter und Sturmböen haben in Niedersachsen für Hunderte Einsätze der Feuerwehr gesorgt. In der Nähe von Eydelstedt (Landkreis Diepholz) wurde eine Person durch einen Baum verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Kreisfeuerwehr Diepholz am Donnerstagabend mitteilte. Mehrere Gebäude seien stark beschädigt worden. Insgesamt habe es während des Unwetters innerhalb weniger Stunden etwa 270 Einsätze gegeben. Ein Blitzeinschlag setzte in Neubruchhausen eine Gartenhütte in Brand. Zahlreiche Bäume stürzten um, Keller liefen voll. Bei Lemförde mussten auch Äste von Bahngleisen entfernt werden. Ein Feuerwehrmann wurde wegen gesundheitlicher Probleme in eine Klinik gebracht.