Fischsterben Zahlreiche tote Fische in Gewässern im Landkreis Osterholz Von dpa | 15.08.2023, 14:39 Uhr | Update vor 6 Min. Fischsterben Foto: Frank Hammerschmidt/dpa/Archivbild up-down up-down

Zahlreiche tote Fische sind im Flusslauf der Hamme sowie in weiteren Gewässern im Landkreis Osterholz gefunden worden. Das Ausmaß des Fischsterbens, das am Freitag begonnen hatte, sei erheblich, teilte ein Sprecher des Landkreises Osterholz am Dienstag mit. Zu den verendeten Tieren gehören demnach fast alle im Fluss lebenden Arten wie Brassen, Rotaugen, Rotfedern sowie Hecht, Zander, Karpfen und Schleie. Der Landkreis Osterholz geht davon aus, dass Sauerstoffmangel die Ursache ist. Das hätten Messungen ergeben.