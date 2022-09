Antikriegstag Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Ar up-down up-down Proteste Zahlreiche Kundgebungen zum Antikriegstag in Niedersachsen Von dpa | 01.09.2022, 07:40 Uhr

Frieden, Freiheit und eine stabile Demokratie: Am 1. September versammeln sich Menschen um am Antikriegstag gegen Gewalt vorzugehen und Kriegsopfern zu gedenken. So auch in Niedersachsen und Bremen.