Flüchtlingskinder an Schulen Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Ukraine-Krieg Zahl ukrainischer Schüler stagniert Von dpa | 16.12.2022, 07:45 Uhr

Die Zahl von ukrainischen Kindern und Jugendlichen an niedersächsischen Schulen stagniert. Aktuell seien rund 21.300 Schülerinnen und Schüler gemeldet, davon 19.840 an allgemeinbildenden Schulen, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover. Die Zahlen hätten sich seit September nicht mehr grundlegend geändert - eine auffällige Dynamik sei derzeit nicht erkennbar.