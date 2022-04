Unfall FOTO: Carsten Rehder Unfälle Zahl der Verkehrstoten in Niedersachsen auf niedrigem Niveau Von dpa | 01.04.2022, 01:34 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Zahl der Verkehrstoten auf Niedersachsens Straßen ist im vergangenen Jahr auf niedrigem Niveau geblieben. Grund dürfte wie im Coronajahr 2020 erneut die Pandemie sein - zusammen mit dem weit verbreiteten Homeoffice, so dass weniger Menschen auf den Straßen unterwegs waren. Die genauen Zahlen will Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag (12.30 Uhr) vorstellen.