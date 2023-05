E-Scooter Foto: Axel Heimken/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Statistik: Immer mehr Unfälle mit E-Scootern Von dpa | 10.05.2023, 12:36 Uhr

Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern ist in Niedersachsen erneut deutlich gestiegen. In dem Bundesland kam es im vergangenen Jahr zu 843 E-Scooter-Unfällen mit Personen- oder schwerwiegendem Sachschaden, wie das Bundesamt für Statistik am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Zu den häufigsten Unfallursachen zählt laut den vorläufigen Zahlen weiterhin Alkohol.