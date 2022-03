Corona-Test FOTO: Britta Pedersen RKI-Zahlen Zahl der Neuinfektionen steigt weiter in Niedersachsen Von dpa | 17.03.2022, 11:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist abermals gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 1540,4. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner steckten sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus an. Am Vortag lag der Wert noch bei 1522,1. Insgesamt wurden landesweit 25 632 Neuinfektionen registriert, 20 weitere Menschen starben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle in Niedersachsen stieg damit auf 7764.