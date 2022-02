Corona-Test FOTO: Oliver Berg Politik Zahl der Neuinfektionen in Niedersachsen sinkt wieder Von dpa | 23.02.2022, 11:31 Uhr | Update vor 4 Std.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen ist zur Wochenmitte wieder gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1090,6, nach einem leichten Anstieg am Dienstag auf 1123,3. Der Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche neu mit dem Coronavirus angesteckt haben.