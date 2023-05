Mann mit einer Kippa Foto: picture alliance/dpa/Archivbild up-down up-down Religion Zahl der Mitglieder jüdischer Gemeinden stabil Von dpa | 19.05.2023, 19:20 Uhr

Die Zahl der Mitglieder in jüdischen Gemeinden in Niedersachsen und Bremen hat sich im vergangenen Jahr kaum verändert. Das geht aus der Mitgliederstatistik hervor, die die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland am Freitag in Frankfurt vorstellte. Demnach hatten die beiden niedersächsischen Landesverbände zusammen 7463 Mitglieder zum Stichtag am 31. Dezember 2022 - zehn Mitglieder weniger als am 1. Januar 2022.