Kirche4 Zahl der Kirchenaustritte in einigen Städten stark gestiegen Von dpa | 23.12.2022, 05:50 Uhr

Seit Jahresbeginn sind offenbar deutlich mehr Menschen aus der Kirche in Deutschland ausgetreten als in den Jahren zuvor. Das legt eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter größeren Städten in Deutschland nahe. Auch in Niedersachsen ist die Tendenz eindeutig.