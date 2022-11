Impfung Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Krankheiten Zahl der Kinderimpfungen in Niedersachsen zurückgegangen Von dpa | 26.11.2022, 12:20 Uhr

In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr laut einer Krankenkassen-Auswertung deutlich weniger Kinder gegen Keuchhusten, Tetanus und andere Krankheiten geimpft worden als vor der Corona-Pandemie. Das geht aus einer am Samstag veröffentlichten Auswertung der DAK-Gesundheit hervor. Besonders stark war demnach der Rückgang bei den Impfungen gegen Humane Papillomviren (HPV) mit einem Minus von 30 Prozent im Vergleich zu 2019. Diese sexuell übertragbaren Viren können unter anderem Gebärmutterhalskrebs auslösen. Insgesamt wurden 2021 zehn Prozent weniger Impfungen an Kinder verabreicht als 2019 - hochgerechnet seien dies 86.000 Impfungen, hieß es.