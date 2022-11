Corona-Test Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down RKI-Werte Corona-Infektionszahlen sinken weiter Von dpa | 12.11.2022, 12:36 Uhr

Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen gehen weiter nach unten. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag mit 317,9 an. Am Dienstag lag sie noch bei 447,5. Die Inzidenz beschreibt, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Landesweit wurden 3677 bestätigte Neuinfektionen registriert, 23 weitere Menschen starben an oder mit Covid-19.