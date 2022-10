Corona-Impfung Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Zahl der Corona-Impfungen in Niedersachsen steigt wieder Von dpa | 23.10.2022, 14:36 Uhr

Die Zahl der Corona-Impfungen in Niedersachsen ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Allein am Freitag wurden in dem Bundesland 7677 Menschen geimpft, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Wochenende mitteilte. In den meisten Fällen wurden an die Virusvariante Omikron angepasste Impfstoffe gespritzt. Zwischen Anfang August und Mitte September habe die Zahl der Impfungen innerhalb einer Woche regelmäßig um die 17.000 gelegen, teilte das niedersächsische Gesundheitsministerium mit.