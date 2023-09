DLRG Zahl der Badetoten in Niedersachsen und Bremen gesunken Von dpa | 13.09.2023, 10:54 Uhr | Update vor 51 Min. Zahl der diesjährigen Badetoten Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down

In Niedersachsen und Bremen sind dieses Jahr einer Statistik zufolge bislang weniger Menschen beim Baden ertrunken als im Vorjahreszeitraum. In Niedersachsen gab es dieses Jahr 24 Badetote, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), eine private Wasserrettungsorganisation mit Sitz in Bad Nenndorf, am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr waren es 33. In Bremen gab es der DLRG zufolge dieses Jahr zwei Badetote, 2022 waren es vier.