Notfälle Zahl der Badetoten in Niedersachsen gestiegen Von dpa | 23.02.2023, 11:10 Uhr

Die Zahl der Badetoten in Niedersachsen ist im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr gestiegen. 42 Menschen kamen laut der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) um - gegenüber 26 in 2021. Der Verein stellte die jährliche Statistik am Donnerstag in Bad Nenndorf vor. Sie soll unter anderem Gefahren am und im Wasser verdeutlichen.