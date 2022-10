Autodiebstahl Foto: Axel Heimken/dpa/Illustration up-down up-down Versicherungen Zahl der Autodiebstähle in Niedersachsen gesunken Von dpa | 24.10.2022, 05:51 Uhr

Autodiebe haben es in Niedersachsen offenbar immer schwerer, Fahrzeuge zu knacken. Die Zahl der geklauten Autos ist dort wie in den meisten Bundesländern im vergangenen Jahr gesunken. In Bremen sieht es anders aus.