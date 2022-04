Ein Auszubildender in einem Bauunternehmen hakt Eisenkörbe für das Fundament an einem Kranhaken ein. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich Handwerk Zahl der Ausbildungsverträge im Handwerk stark rückläufig Von dpa | 23.04.2022, 13:29 Uhr

Immer weniger junge Menschen in Niedersachsen machen eine Ausbildung in einem Handwerksberuf. Während im Jahr 2011 noch 19.000 Lehrverträge abgeschlossen worden waren, sank die Zahl 2021 auf nur noch rund 15.500, wie die Landesvertretung der Handwerkskammern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Auftragslage hingegen habe sich in vielen Betrieben verbessert - und dadurch auch die Zahl der Arbeitsplätze. Zwischen 2009 und 2019 wurden der Kammer zufolge 50.000 neue Stellen im niedersächsischen Handwerk geschaffen. Damit bestehe ein immenser Fachkräftebedarf.