Arbeitsmarkt Zahl der Arbeitslosen stagniert in Niedersachsen Von dpa | 30.06.2023, 10:10 Uhr

Die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen hat sich im Juni kaum verändert. Zuletzt waren 246 145 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mitteilte. Das entspreche einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Mai. Die Arbeitslosenquote lag weiterhin bei 5,6 Prozent. 2022 waren im Juni noch 223 444 Menschen arbeitslos gemeldet gewesen.