Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Zahl der Ansteckungen nach Norovirus-Ausbruch gestiegen Von dpa | 16.06.2023, 15:14 Uhr

Nach einem Norovirus-Ausbruch in Kindertagesstätten und Schulen in Stadt und Landkreis Göttingen ist die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen auf 14 gestiegen. Die Erkrankten kommen aus fünf voneinander unabhängigen Einrichtungen, wie die Stadt Göttingen am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die Stadt bereits mitgeteilt, dass es Hunderte Menschen aus mehr als 40 Kitas und Schulen, vor allem Kinder, mit Symptomen einer Magen-Darm-Erkrankung gebe.