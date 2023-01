Kaiserring 2023 - Vadim Zakharov und Yuri Albert Foto: Daniel Zakharov/Stadt Goslar/dpa/Archivbild up-down up-down Auszeichnung Yuri Albert und Vadim Zakharov erhalten den Kaiserring 2023 Von dpa | 06.01.2023, 19:00 Uhr

Die Stadt Goslar verleiht den Kunstpreis Kaiserring erstmals an zwei Künstler gleichzeitig. Im Jahr 2023 geht er an Yuri Albert und Vadim Zakharov. Das gab die Stadt am Freitag beim Neujahrsempfang im als Welterbe geschützten Kaiserpfalz-Gebäude bekannt. Die undotierte Auszeichnung zählt zu den bedeutendsten Preisen für Moderne Kunst in Deutschland.