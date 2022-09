Brand am Brocken Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Harz WWF zu Brandgefahr: Totholz kann nicht ganz entfernt werden Von dpa | 07.09.2022, 10:19 Uhr

Die Naturschutzorganisation WWF ist gegen die Forderung, Totholz aus den Wäldern zu holen. Es wird angesichts des großen Waldbrandes im Harz als Grund für ein Ausbreiten der Flammen gesehen. „Es ist (...) unmöglich, alles aus dem Wald zu entfernen, was brennen könnte“, sagte Susanne Winter, Programmleiterin Wald beim WWF, am Mittwoch. Totholz sei ein effektiver Schutz vor zunehmender Trockenheit. „Es nimmt bei Regen Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm und gibt es bei Trockenheit nach und nach wieder ab.“ Die Luft bleibe so länger feucht. Der Wald sei so erst später waldbrandgefährdet.