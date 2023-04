Niedersachsens Ministerpräsident Weil Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Ukraine-Krieg Wunsch nach Partnerschaft mit ukrainischer Region Von dpa | 20.04.2023, 18:41 Uhr

Möglichst zeitnah will Niedersachsen eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Region eingehen. Das bekräftigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev.