Wetter Wolken und Regen in Niedersachsen und Bremen erwartet Von dpa | 28.09.2023, 08:10 Uhr

Wolken bestimmen das Wetter am Donnerstag in Niedersachsen und Bremen. Zeitweise kommt es zu etwas Regen, die meiste Zeit bleibt es aber trocken - zwischendurch auch mit Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 26 Grad, in Ostfriesland um die 21 Grad.