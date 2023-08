Tiere Wolfsnachwuchs im Wildpark Von dpa | 30.08.2023, 06:43 Uhr | Update vor 25 Min. Wölfe im Wisentgehege Springe Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down

Das Rudel im Wisentgehege in Springe wächst. Nach der Geburt von Wolfsjungen bekommen Besucher die scheuen Jungtiere aber nur mit sehr viel Glück zu sehen. In der Debatte um den Wolf will die Einrichtung etwas beitragen.