Müller stammt aus Baden-Württemberg. In Rastatt hat sie ihr Abitur absolviert. Die dreifache Mutter und studierte Juristin ist seit 2018 Sozialdezernentin in Wolfsburg. Zuvor war sie Sozialdezernentin in Pforzheim in Baden-Württemberg.



Rund 38.000 Bürger und Bürgerinnen waren aufgerufen, die Nachfolge von Rathauschef Hans Jürgen Pütsch in Rastatt zu bestimmen. Der CDU-Mann war nach 16 Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Seine Amtszeit endet am 16. Dezember.



Die Wahlbeteiligung betrug am Sonntag 35,09 Prozent nach 38,29 Prozent im ersten Durchgang. Vor drei Wochen hatte Müller mit knapp 38 Prozent der Stimmen vor Gaska mit rund 31 Prozent gelegen. Eine Konkurrentin und zwei Konkurrenten ließen sie hinter sich.