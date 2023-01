Carl Hahn Foto: Wolfgang Weihs/dpa/Archivbild up-down up-down Autokonzern Wolfsburg ehrt früheren VW-Chef und Ehrenbürger Hahn Von dpa | 16.01.2023, 17:19 Uhr

Die Stadt Wolfsburg will des früheren Volkswagen-Chefs und Ehrenbürgers Carl Hahn gedenken. Ab Dienstagmittag werde ein Kondolenzbuch öffentlich in der Bürgerhalle im Rathaus A ausliegen, kündigte die Verwaltung am Montag an. Bis zum 24. Januar sollen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit für einen Eintrag haben. Die Flaggen vor dem Rathaus A sollen in der Zeit auf auf Halbmast wehen.