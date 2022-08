ARCHIV - Ein Wolf (Canis Lupus Lupus schaut in die Weite. Foto: picture alliance / Bernd Thissen/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Thissen up-down up-down Umwelt Wolf in Hannover-Nord aufgetaucht Von dpa | 09.08.2022, 18:39 Uhr

Ein Wolfsrüde ist nach Angaben des niedersächsischen Umweltministeriums am Dienstag in der Nordstadt von Hannover gesehen worden. Mehrere Personen sollen dies berichtet haben, wie es in einer Mitteilung hieß. Über eine Videoaufnahme konnte ein Wolfsrüde bestätigt werden. Ein Wolfsberater war mit der aktiven Suche nach weiteren Spuren beschäftigt. Inzwischen soll der Wolf wahrscheinlich die Stadt wieder verlassen haben.