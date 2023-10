Aurich Wolf bei Unfall mit Auto in Ostfriesland getötet Von dpa | 05.10.2023, 11:14 Uhr | Update vor 35 Min. Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Ein Wolf ist im Landkreis Aurich in Ostfriesland von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß mit dem Tier sei es am Donnerstagmorgen bei Marcardsmoor nahe Wiesmoor gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Kadaver sei dem Kreisjägermeister für eine weitere Untersuchung übergeben worden. „Es spricht alles dafür, dass es sich um einen Wolf handelt“, sagte die Polizeisprecherin. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um eine Fähe, also um ein weibliches Tier handeln. Zunächst hatte die „Ostfriesen-Zeitung“ berichtet.