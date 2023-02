Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Wohnwagenbrand in Oldenburg breitet sich aus Von dpa | 11.02.2023, 17:01 Uhr

Ein Feuer in einem Wohnwagen in Oldenburg hat fast zu einem Hausbrand geführt. Zwei Gasflaschen in dem Wohnwagen brannten ebenfalls, eine davon platzte, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Das Fahrzeug sei komplett ausgebrannt.