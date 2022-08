ARCHIV - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild FOTO: Carsten Rehder up-down up-down Delmenhorst Wohnungsbrand: Verdächtiger in psychiatrischer Einrichtung Von dpa | 11.08.2022, 16:07 Uhr

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst mit einem Schaden von rund 150.000 Euro ist der Tatverdächtige in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Der Haftrichter habe eine entsprechende Anordnung erlassen, da von einer verminderten Schuldfähigkeit oder einer Schuldunfähigkeit ausgegangen werden müsse, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 55-Jährige war am Mittwoch in Tatortnähe vorläufig festgenommen worden.