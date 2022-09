Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Löscharbeiten Wohnungsbrand in Hannover: Feuerwehr rettet neun Bewohner Von dpa | 25.09.2022, 08:42 Uhr

Die Feuerwehr hat in Hannover neun Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet. Das Feuer sei am Samstagabend in einer Erdgeschosswohnung des Hauses im Stadtteil Linden-Nord ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hätten bereits Flammen aus den Fenstern geschlagen. Drei der geretteten Menschen seien über eine Drehleiter ins Freie gebracht worden. Vor Ort habe ein Notarzt insgesamt elf Bewohner untersucht, es sei aber niemand ins Krankenhaus gebracht worden. Die betroffene Wohnung ist nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.