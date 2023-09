Gipfel Wohnungsbau: SPD-geführte Länder für gemeinsames Auftreten Von dpa | 22.09.2023, 14:31 Uhr | Update vor 21 Min. Wohnungsbau Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die SPD-geführten Bundesländer haben angesichts der Misere im Wohnungsbau zu einem gemeinsamen Auftreten aller Akteure aufgefordert. „Deutschland braucht dringend mehr bezahlbare Wohnungen, gleichzeitig steht der Baubranche das Wasser bis zum Hals“, sagte Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) am Freitag vor dem Wohnungsbaugipfel „Bündnis bezahlbarer Wohnraum“ am Montag im Kanzleramt. Bund, Länder, Kommunen, Wohnungsunternehmen und die Bauwirtschaft müssten daher an einem Strang ziehen „und gemeinsam den schweren Zeiten die Stirn bieten“, betonte die Sprecherin der sogenannten A-Länder.