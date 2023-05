Wohnungen Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild up-down up-down Immobilien Wohnungsbau in Niedersachsen legt zu Von dpa | 26.05.2023, 12:54 Uhr

Die Bauwirtschaft in Niedersachsen hat 2022 deutlich mehr neue Wohnungen fertiggestellt als ein Jahr zuvor. Mit 29 448 Wohnungen in Neubauten lag der Wert um 8,1 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Hannover mitteilte. Fast die Hälfte der neuen Wohnungen (14 583) entfiel demnach auf Mehrfamilienhäuser mit mindestens drei Parteien - ein Anstieg um 10,3 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021.