Hannover Wohnung nach Brand unbewohnbar: 75.000 Euro Schaden Von dpa | 03.01.2023, 08:28 Uhr

Ein Feuer hat in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Badenstedt einen Sachschaden von 75.000 Euro hinterlassen. Wie die Feuerwehr am Montagabend mitteilte, brannte die Wohnung einer fünfköpfigen Familie im zweiten Obergeschoss des Gebäudes. Verletzt wurde dabei niemand, da die Eltern mit ihren drei Kleinkindern zu dem Zeitpunkt nicht Zuhause waren. Ein Anwohner hatte den Notruf gewählt, als er Brandgeruch und einen piependen Rauchmelder im Haus bemerkte.