Hildesheim Wohnhausbrand in Bad Salzdetfurth: Schaden von 240.000 Euro Von dpa | 02.01.2023, 07:43 Uhr

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Ortsteil Heinde in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) ist ein Schaden von rund 240.000 Euro entstanden. Die Hausbesitzerin und zwei Jugendliche wurden am Sonntagabend mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Als die Feuerwehr eintraf, brannte bereits der gesamte Wintergarten des Hauses. Das Feuer hatte bereits auf das Wohnhaus übergegriffen, das stark beschädigt wurde.