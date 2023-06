Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Brände Wohnhaus brennt in Bad Bodenteich aus Von dpa | 17.06.2023, 12:52 Uhr

Ein Wohnhaus in Bad Bodenteich im Landkreis Uelzen ist in der Nacht zum Samstag ausgebrannt. Eine Anwohnerin war gegen 2.00 Uhr durch einen Knall und starke Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam geworden und informierte die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude demnach in Vollbrand.