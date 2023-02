Die Reform des Wohngelds hat in Niedersachsens Kommunen zu einer deutlich höheren Nachfrage Zuschuss geführt. Symbolfoto: dpa/Robert Michael up-down up-down Gestiegene Nachfrage Großer Ansturm auf Wohngeld in Niedersachsen – so lange sind die Wartezeiten Von dpa | 11.02.2023, 18:27 Uhr

Mit einer deutlichen Ausweitung des Wohngelds will der Bund die Menschen von den gestiegenen Lebenshaltungskosten entlasten. Für die Kommunen in Niedersachsen bedeutet das aber mehr Arbeit. Das Ergebnis: Wer auf das Geld dringend wartet, muss sich oft in Geduld üben.