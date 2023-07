Regen Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Wochenende weiter starke Schauer in Niedersachsen und Bremen Von dpa | 29.07.2023, 09:32 Uhr | Update vor 18 Min.

Kräftige Schauer und Gewitter kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag für Niedersachsen und Bremen an. Am Vormittag bleibt der Himmel zunächst bewölkt, bevor nach Angaben des DWD im Tagesverlauf Richtung Nachmittag zunehmend Gewitter aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen maximal 21 bis 24 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, an der See frischer und von Südwest auf West drehender Wind.