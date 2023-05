Sonnenschein Foto: Monika Skolimowska/dpa/ZB up-down up-down Wetter Wochenende in Niedersachsen wird sonnig: Gewitter möglich Von dpa | 20.05.2023, 11:12 Uhr

Das Wetter in Niedersachsen und Bremen wird am Wochenende sonnig. Am Samstag steigen die Temperaturen bis auf 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seinem Wetterbericht am Samstag mitteilte. Am Sonntag sollen es bis zu 27 Grad werden.