Tiere Wo ist Kitti? Diebe stehlen Stoffbeutel mit kleiner Katze Von dpa | 09.07.2022, 16:45 Uhr

Diebe haben im Hauptbahnhof Bremen eine Stofftasche mit einer kleinen Katze gestohlen. Offenbar hätten sie die Hoffnung gehabt, in der Nacht zu Samstag diverse Wertsachen zu erbeuten, teilte die Bundespolizei mit. Doch in der grauen Tasche habe sich ein schwarz-weißes Kätzchen namens Kitti befunden. Die Besitzerin gehörte zu einer Reisegruppe. Den Ermittlungen zufolge stellten die unbekannten Täter die Tasche mit der Katze zunächst in der Nähe des Hauptbahnhofs ab. Doch mittlerweile fehle von Kitti jede Spur, hieß es. Die Beamten hoffen jetzt auf Zeugenhinweise.