Janine Wissler (Die Linke) Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild Landtag Wissler optimistisch vor Niedersachsenwahl Von dpa | 30.09.2022, 20:49 Uhr

Die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler hat sich wenige Tage vor der Landtagswahl in Niedersachsen optimistisch über einen Einzug ihrer Partei in den Landtag gezeigt. „Wir können es schaffen“, sagte sie bei einer Kundgebung am Freitag in Göttingen. Aus ihrer Zeit in der hessischen Landespolitik habe sie Erfahrung mit knappen Umfragewerten, nach denen die Partei erfolgreich in den Landtag einzog. Umfragen sahen die Linke in Niedersachsen zuletzt zwischen drei und vier Prozent. Die Wahl ist am 9. Oktober.