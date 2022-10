JadeWeserPort Wilhelmshaven Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild up-down up-down Schifffahrt Wissing betont engere Zusammenarbeit deutscher Häfen Von dpa | 05.10.2022, 22:35 Uhr

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat in Wilhelmshaven eine engere Zusammenarbeit der deutschen Seehäfen gefordert. In den Häfen werde die Basis für Deutschland als Exportnation gelegt, sagte der FDP-Politiker am Mittwoch. In der nationalen Hafenstrategie, die die Ampel-Regierungsparteien im Koalitionsvertrag 2021 vereinbart hatten, sollten die Stärken der einzelnen Hafenstandorte eingebracht werden. „Es geht etwa darum, Häfen zu Knotenpunkten der Energiewende zu entwickeln, Ausbildung und Beschäftigung zukunftsfähig zu gestalten und Chancen der Digitalisierung noch besser zu nutzen.“ Mit der Hafenstrategie sollten auch offene finanzielle Fragen geklärt werden, sagte er.