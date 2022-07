ARCHIV - Am zukünftigen Anleger für den Flüssiggasimport für Deutschland findet der erste Rammschlag statt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild FOTO: Sina Schuldt up-down up-down Energie Wirtschaftsministerium: LNG-Transporte aktuell gesichert Von dpa | 06.07.2022, 12:01 Uhr

Das Bundeswirtschaftsministerium hat Befürchtungen gedämpft, die Schiffskapazitäten für den Import verflüssigten Erdgases (LNG) könnten in den kommenden Monaten möglicherweise nicht ausreichen. Informationen aus dem Austausch mit internationalen Gashändlern legten nahe, dass „die LNG-Lieferungen einschließlich der notwendigen Transporte nach Deutschland und zu LNG-Anlandungsterminals in angrenzende EU-Ländern gesichert“ seien. Dies erklärte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch auf Anfrage.