Protestaktion Greenpeace Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Umweltprotestaktion Wirtschaftsminister: Erdgas wird noch gebraucht Von dpa | 03.05.2023, 11:07 Uhr

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies hat die geplante Gasförderung vor der Nordseeinsel Borkum verteidigt. „Wir brauchen Erdgas für die Übergangszeit“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch vor dem Landtag, an den Aktivisten von Greenpeace am Morgen riesige Protestbanner gegen das Vorhaben gehängt hatten. Entscheidend sei die fachliche Entscheidung, ob die Gasförderung schützenswerte Natur oder die Insel beeinträchtige, sagte Lies. In dem Fall könne die Förderung dort nicht stattfinden.