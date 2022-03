Baugewerbe FOTO: Julian Stratenschulte Bruttoinlandsprodukt Wirtschaftsleistung im Land Bremen gestiegen Von dpa | 30.03.2022, 16:25 Uhr | Update vor 36 Min.

Die Wirtschaftsleistung im Land Bremen hat sich nach dem starken Einbruch im ersten Corona-Jahr erholt. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mit Verweis auf vorläufige Ergebnisse mitteilte, stieg die Wirtschaftsleistung im kleinsten Bundesland im vergangenen Jahr um 5,8 Prozent gegenüber 2020 auf insgesamt 34,2 Milliarden Euro. „Preisbereinigt, also nach Berücksichtigung der im Vergleich zu den Vorjahren hohen Inflationsrate, lag der Zuwachs in Bremen bei 2,7 Prozent“, hieß es in der Mitteilung. Nach den vorläufigen Daten für das Jahr 2021 wuchsen die Dienstleistungsbereiche preisbereinigt um 3,2 Prozent, das produzierende Gewerbe wuchs um 1,2 Prozent. Den Daten zufolge ist das Bruttoinlandsprodukt in allen Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr gewachsen.