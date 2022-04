Anfragen bei Behörden werden in der Regel mit Achselzucken beantwortet. Es gebe keine Meldepflicht, heißt es im Wirtschaftsministerium in Hannover. Die sei zwar angedacht gewesen, dann aber verworfen worden. „Es ist schwer zu definieren, was ein Werkvertrag ist und was nicht“, sagt ein Sprecher. Dennoch „brauchen wir mehr Erkenntnisse in dieser schwer zu definierenden Grauzone von obskuren Konstruktionen über Werkverträge und Leiharbeit.“ Auch die Arbeitsagentur kann nicht weiterhelfen. „Das wissen wir nicht“, heißt es kurz und knapp bei der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen.

Der Hintergrund: Innerhalb der EU sind Werkverträge nicht genehmigungs- oder meldepflichtig, solange der Subunternehmer selbst auch aus einem EU-Land kommt. Den Unternehmern steht frei, wo sie ihre Dienstleistung anbieten – und mit wie viel Personal. So bleiben allein Schätzungen der Gewerkschaften. Nach Angaben der NGG – zuständig unter anderem für die Fleischbranche – sollen allein im Oldenburger Münsterland 10000 ausländische Werkvertragler leben. Sie arbeiten in der Regel in den zahlreichen Schlachthöfen der Landkreise Vechta und Cloppenburg.

Auch der Schlachthof Weidemark in Sögel setzt auf ausländische Schlachter. Auf 950 Werkvertragler kommen laut Unternehmen 160 Festangestellte. Die Firmen argumentieren unter anderem damit, dass sie im Raum Weser-Ems angesichts des Fachkräftemangels kein geeignetes Personal fänden und deswegen auf ausländische Subunternehmen zurückgreifen.

Der Fall Meyer zeigt jetzt, dass Leiharbeit auch in anderen Branchen weit verbreitet ist – und die Wirtschaft in der Region will an dem umstrittenen Konstrukt Werkvertrag trotz aller Kritik festhalten. „Das ist ein wichtiges Instrument“, sagt Sabine Stöhr, Hauptgeschäftsführerin vom Industriellen Arbeitgeberverband Osnabrück-Emsland . Keineswegs handle es sich um einen rechtsfreien Raum, in dem die Unternehmen agieren. Die im Fokus stehenden Lebensbedingungen von Schlachtern oder Arbeitern der Meyer Werft seien „Ausnahmeerscheinungen am extremen Rand“.

Auch die Industrie- und Handelskammer spricht von einem „lange bewährten In-strument“. Hauptgeschäftsführer Marco Graf warnt davor, wegen teilweiser missbräuchlicher Nutzung „deshalb das Kind mit dem Bade auszuschütten.“ Werkverträge böten „die nötige Flexibilität insbesondere dann, wenn unsicher ist, ob eine Leistung im Unternehmen langfristig benötigt wird“, erklärt er.

Doch außerhalb der Wirtschaft wird die Kritik immer lauter. So erklärt Agnes Holterhues vom Katholikenrat des Bistums Osnabrück angesichts der fragwürdigen Unterbringung von ausländischen Arbeitern: „Demgegenüber dürfen wir nicht länger die Augen verschließen. Anonymität schafft den Boden, auf dem solche Verhältnisse wachsen.“ Sie fordert eine Garantie für menschenwürdige Wohn-, Arbeits- und Lebensbedingungen. „Jedem Menschen muss gesellschaftliche Wertschätzung entgegengebracht werden.“