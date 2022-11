Geld Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Finanzen Wirtschaft kritisiert höhere Grundsteuer Von dpa | 08.11.2022, 14:03 Uhr

Niedersachsens Wirtschaft warnt davor, dass eine steigende Grundsteuer-Belastung den inflationsbedingt schon starken finanziellen Druck auf Verbraucher und Unternehmen noch vergrößern könnte. In knapp einem Zehntel der Kommunen im Land habe es seit dem Jahresbeginn eine „im Durchschnitt sehr deutliche“ Erhöhung der sogenannten Hebesätze gegeben. Dies teilte der Kammer-Dachverband IHKN am Dienstag in Hannover unter Berufung auf eine Betriebsumfrage mit. Bei der Gewerbesteuer gehe es mancherorts ebenfalls nach oben.